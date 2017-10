Kommentar: Keine Frage des Geldes mehr Sebastian Beutler über den Ausbau des Glasfasernetzes

Erst übers Wochenende hatte der Landkreistag aus seiner Verärgerung kein Hehl gemacht: Der Breitbandausbau in Deutschland komme nur schleppend voran, es dauere zu viel Zeit, ehe alle Haushalte und Firmen mit schnellem Internet versorgt sind. Der Landkreistag befürchtete damit weitere Standortnachteile gerade für periphere Regionen.

Auch im Landkreis Görlitz dauert es länger als gedacht, bis alle auf das schnelle Glasfasernetz zugreifen können. Doch nun gibt es wenigstens die klare Perspektive, dass Ende 2020 der größte Teil des Ausbaus erledigt sein könnte. Am Geld wird es kaum noch mangeln, schon eher an ausreichend Tiefbaufirmen, die die Kabel in die Erde bringen. Das könnte auch die Erwartung der zuständigen Wirtschaftsdezernentin im Landratsamt enttäuschen, dass die tatsächlichen Ausgaben geringer ausfallen als die Kostenschätzungen. Dass der Ausbau noch an den fehlenden Eigenmitteln der Kommunen scheitert, ist zwar möglich. Aber nicht sehr wahrscheinlich. Der Freistaat kennt längst das Instrument, wie man das verhindern kann. Wie bei den viel umstrittenen Flüchtlings- oder Hartz-IV-Häusern kann der Freistaat über seine Investitionsbank SAB auf Antrag der Kommunen deren Eigenanteil übernehmen. Und schon ist allen geholfen.

Links zum Thema Hoffnung auf den großen Durchbruch

zur Startseite