Kommentar: Kein guter Umgang mit den Kunden Jan Lange über Probleme mit dem Handy-Empfang

Vor Monaten hatte ich selbst Probleme mit dem Mobilfunkempfang. Auf einmal konnte man mich nicht mehr auf den Handy erreichen, Gespräche brachen wegen der schlechten Verbindung mittendrin ab. Auf Nachfrage beim Mobilfunkanbieter gab dieser zu, dass Funkantennen abgebaut wurden. Ohne diesen Anruf hätte ich davon nie erfahren, hätte mich weiter gewundert, warum der Netzempfang so schlecht ist. Es ist eine Frage des Anstandes, dass bei solchen Veränderungen oder Baumaßnahmen die Kunden informiert werden. Aber selbst bei Nachfragen wird nicht immer mit der Wahrheit herausgerückt. Da ist mal das eigene Handy schuld, dann der Wohnstandort. Das ist kein guter Umgang der Mobilfunkunternehmen mit ihren Kunden. Jüngst gab es erst wieder einen solchen Fall. Der Mobilcom-Shop in Zittau war tagelang geschlossen. Kein Schild an der Tür informierte über den Grund, es war einfach zu. War das Geschäft nun für immer zu? Nun ist es wieder offen. Eine Information für die Kunden hat es nicht gegeben. In einer Welt, in der kaum noch etwas ohne Handys geht, ist ein solches Verhalten nicht akzeptabel. Aber wenn der Kunde mal ein paar Tage die Mobilfunkrechnung zu spät bezahlt, dann sind die Unternehmen ganz schnell mit ihren Mahnungen.

