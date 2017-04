Kommentar: Kein Grund zur Entwarnung Anja Beutler über Sinn und Wirkung von Blitzern

Hört sich gut an: Die Zahl der schweren Tempoverstöße ist im Kreis zurückgegangen. Wenn die Leute rasen, dann schlagen sie – bis auf Ausnahmen – nicht mehr zu stark über die Stränge. Das klingt nach positiver Entwicklung. Aber woran liegt das eigentlich? Zwei durchaus mögliche Gründe:

Erstens hat in den vergangenen Jahrzehnten der Verkehr auf den Straßen zugenommen. Viele lassen sich Einkäufe – im Internet bestellt – vor die Haustür bringen. Der Lasterverkehr ist auf hohem Niveau gelandet, Baustellen und Umleitungen verstärken dieses Phänomen noch. Wenn aber mehrere Lkw mit Tempo 70 vorausfahren, bremst das automatisch die gesamte Kolonne. Und auf manchen Straßen fährt man mit Blick auf die Schlaglöcher freiwillig nicht schnell.

Zweitens hängt vieles von der Dichte der Kontrollen ab. Wird an klassischen Raserstellen häufiger geblitzt, fahren viele vorsichtiger oder umgehen die Messung. Auch an fest installierte Blitzer gewöhnen sich viele mit der Zeit, der Effekt, den sie erzielen, wird also nach und nach zurückgehen. Es sei denn, man kann den Blitzer in die Gegenrichtung drehen – wie in Ostritz. Zwar heißt es vom Landkreis, die Blitzermeldungen im Radio hätten kaum Auswirkungen auf die Zahl der ertappten Temposünder, aber ganz ohne Effekt ist es sicher nicht, zumal sich auch in den sozialen Netzwerken ganze Gruppen mit solchen Warnhinweisen befassen.

