Kommentar: Kein Gastrecht für Kriminelle

Die Statistik für 2016 lässt klare Aussagen zu. Von den insgesamt im Kreis vergangenes Jahr nach Straftaten festgestellten 5 000 Verdächtigen kommen 20 Prozent nicht aus Deutschland. Dabei liegt der Ausländeranteil hier unter zwei Prozent. Offenbar sind mit der Flüchtlingswelle auch eine Vielzahl von Menschen zu uns gelangt, welche unehrliche Absichten verfolgen. Dieser Fakt sagt weniger etwas über die Aufnahmebereitschaft Deutschlands aus als vielmehr über die chaotischen Zustände 2015.

Jetzt ist es Zeit, Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen. In den meisten Kulturkreisen auf der Erde gilt für solche Fälle eine einheitliche Regel. Besucher, welche das Gastrecht grob missachten, verlieren den Anspruch darauf. Kriminelle Ausländer müssen deshalb aus unserem Landkreis in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Sie wissen die Segnungen des Friedens in Sachsen offenbar nicht zu schätzen. Bei mindestens 300 von fast 1 000 Kriminellen sollte dies möglich sein.

