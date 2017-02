Kommentar: Kein Ende der Stallpflicht absehbar Matthias Klaus über die Vogelgrippe-Maßnahmen im Landkreis Görlitz

Nein, es ist nicht schön. Weder für die Geflügelfreunde im Landkreis und schon gar nicht für die Tiere. Stallpflicht. Das Federvieh, das möglicherweise in einer überdachten Voliere untergebracht ist, hat dabei noch das große Los gezogen. Es bekommt Licht und frische Luft ab. Alles andere sitzt wohl in Ställen, Scheunen. Kein Wunder, dass da bei den Hühnern die Legefreudigkeit auf der Strecke bleibt. Seit Mitte November gilt die Stallpflicht in Sachsen. Nachvollziehbar, dass sich inzwischen Tierhalter Sorgen machen – egal, ob mit ein paar Hühnern auf dem Bauernhof oder mit vielen Rassetauben. Betroffen sind schließlich alle.

Ganz zu schweigen davon, dass die Zuchtsaison beginnt. Küken hinter Gittern? Wer will das schon. Aber gibt es eine Alternative? Nein, wohl kaum. Wie hochansteckend das Virus sein kann, zeigt ein Fall in der vergangenen Woche aus Nordsachsen. Dort wurde ein Nutztierbestand befallen, Tausende Tiere vorsorglich getötet. Oder gekeult, wie es in der Fachsprache heißt. Im Kreis Görlitz sind bisher „nur“ Wildtiere betroffen, und das auch nur vielleicht. Die Untersuchungen laufen noch. So oder so: Ein Ende der Stallpflicht ist unter diesen Umständen kaum absehbar. So sehr sie auch Geflügelfreunde und Tiere nervt: Sicherheit geht in diesem Fall vor.

