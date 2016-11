Kommentar: Kameras können für Abschreckung sorgen Marcus Scholz über die Sicherheit in unseren Zügen

Pöbelnde Betrunkene, ohrfeigende Rentner oder Geschäftsleute, die mit brühend heißem Kaffee um sich schütten – dass Gewalt und Aggressivität nicht nur ein Problem in bestimmten Milieus ist, zeigen die jüngsten Geschehnisse in den Zügen von Deutscher Bahn und Co.

Das Schlimme dabei: Auf den ersten Blick, vernünftig wirkende Menschen, sind heutzutage wohl immer mehr in der Lage, ihre gute Kinderstube zu vergessen und ihren Ärger – worin auch immer dieser begründet sein mag – mit Gewalt gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen. Besonders problematisch ist dies in einem fahrenden Zug. Denn für Bahnmitarbeiter oder Passagiere bleibt im Ernstfall kaum eine Möglichkeit zur Flucht. Auch, wenn gewalttätige Übergriffe gegenüber Bahnpersonal in Löbau und Umgebung selten vorkommen, ist es vollkommen richtig, über mehr Sicherheit in unseren Zügen nachzudenken. Kameras sind ein guter Schritt und können für Abschreckung sorgen. Und wenn nicht, werden Kaffeeschütter und Schläger wenigstens bei ihrem unrühmlichen Verhalten gefilmt. Das erleichtert so manchem Polizisten, Staatsanwalt oder auch Richter die Arbeit. Zuallererst sollte aber jeder in sich gehen und überlegen, ob Gewalt überhaupt eine Lösung ist. Auch, wenn die Zugverspätung einem mal so richtig auf die Palme bringt oder das Zugpersonal mal nicht gerade seinen freundlichsten Gesichtsausdruck aufgesetzt hat. All das sind Gründe, um die Faust in der Jackentasche zu ballen. Dort sollte sie am Ende des Tages aber auch bleiben.

