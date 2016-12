Kommentar: Jung, befristet, perspektivlos Marleen Hollenbach über Arbeitsverträge mit Ablaufdatum

Ein befristeter Vertrag klingt nicht schlecht. Für einen Berufseinsteiger sowieso. Besser als nichts ist es auf jeden Fall. Zwei Jahre ausprobieren. Und danach? Irgendwie geht es immer weiter. Der junge Hipster denkt sicherlich so, unterschreibt den Vertrag auf Zeit. Doch spätestens, wenn nach einer Befristung wieder die nächste folgt, wird es schwierig. Das fängt schon beim Wohnort an und geht bei der Familienplanung weiter.

Und selbst wenn ein Umzug nicht so schlimm ist und die Familienplanung in weiter Ferne liegt, sorgt eine Befristung für Ungerechtigkeit. Denn oft kommt zur zeitlichen Begrenzung noch ein niedriges Gehalt hinzu. Das passt so gar nicht zu den Erfolgsmeldungen der Arbeitsagentur. Mehr Erwerbstätige, bessere Chancen für alle – davon ist oft die Rede. Zwar haben viele Sachsen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Doch der bietet nur dann Sicherheit, wenn er auf Dauer angelegt ist.

Natürlich hat es für Firmen Vorteile, Mitarbeiter befristet einzustellen. Manchmal geht es gar nicht anders. Bei einer Elternzeitvertretung zum Beispiel ist so ein Vorgehen legitim. Doch das Arbeitsrecht erlaubt es Firmen, Mitarbeiterverträge auch dann zu befristen, wenn es keinen sachlichen Grund gibt. Das geht zu weit. Im Interesse der Beschäftigten wäre eine Verschärfung des Gesetzes nötig. Ein wichtiges Thema, über das zu wenig diskutiert wird. Dabei könnten sich die Parteien vor der Bundestagswahl profilieren – wenn sie sich diesem Problem widmen.

