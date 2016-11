Kommentar: Jugendliche kommen zu leicht an Schnaps Daniela Pfeiffer über Alkoholmissbrauch bei Minderjährigen

Jugendliche landen im Vollrausch in der Notaufnahme. Sind nicht mehr Herr ihrer Sinne, haben die Wirkung von Bier und Schnaps völlig unterschätzt. Wen wundert’s denn eigentlich? In einer Gesellschaft, wo Alkohol trinken normal ist – und sich oft noch die rechtfertigen müssen, die grundsätzlich keinen anrühren. Wo es nicht das Problem ist, in Supermärkten oder Kiosken an Hochprozentiges heranzukommen. Und wo das Zeug daheim steht, wissen viele Kinder und Jugendlichen ohnehin.

Wem ist also vorzuwerfen, dass sich immer mehr und immer jüngere Kinder und Jugendliche ins Koma saufen – wie es so brutal aber richtig heißt? Den schlechten Vorbildern doch wohl. Sicher, Jugendliche probieren, testen, schwimmen mit. Aufklärungskampagnen in allen Ehren – wie etwa die Plakataktion der DAK oder auch spezielle Unterrichtsstunden, Projekte, die vor den Gefahren des Alkoholtrinkens warnen sollen. Doch solange sich im Großen nichts ändert, wird es im Kleinen immer wieder Fälle von schweren Alkoholvergiftungen schon bei ganz jungen Menschen geben. Warum nicht das Alter konsequent hochsetzen, ab dem regulär Sekt, Wein, Bier oder Schnaps getrunken werden dürfen. In den USA etwa ist das streng reglementiert. Auch ist es dort längst nicht so einfach wie hier, an Alkohol heranzukommen. Das alles soll für mehr Respekt gegenüber gewissen Getränken sorgen. Für eine abschreckende Wirkung, für die auch hierzulande dringend mehr getan werden muss.

Links zum Thema Wenn Kinder besoffen sind

zur Startseite