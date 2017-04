Kommentar: Jugendliche brauchen Hilfe bei Orientierung Catharina Karlshaus über die berufliche Orientierung

Azubi gesucht“ oder „Betrieb bietet Lehrstelle“ – einen gleichlautenden Hilferuf von Unternehmen kann man immer häufiger in Anzeigen, auf Plakaten oder ganz einfach im Ladenfenster entdecken. Nicht zuletzt angesichts drastisch gesunkener Schulabgängerzahlen – sie haben sich im Landkreis Meißen in den letzten zehn Jahren halbiert – fällt es den Firmen sichtlich schwerer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.

Im Gegenzug plagen sich Jugendliche indes damit, welchen beruflichen Weg sie überhaupt einschlagen sollen: Abitur und im Anschluss ein Studium? Oder Fachabitur und danach eine Ausbildung? Vielleicht aber doch lieber ganz gepflegt einen soliden Realschulabschluss machen und den jeweiligen Beruf der Träume erlernen? Allerdings: Wer oder was ist dieser Traumberuf denn überhaupt? Viele Mädchen und Jungen können sich verständlicherweise gar nicht vorstellen, auf was sie sich am Ende wirklich einlassen. Und brechen zum Ärger der auszubildenden Unternehmen schließlich sogar vorzeitig die Lehre ab.

Damit unter anderem genau das nicht passiert, engagieren sich Vertreter der Wirtschaft, von Verbänden und nicht zuletzt die Arbeitsagentur mit vereinten Kräften in Sachsens größter Initiative zur Berufsorientierung „Schau rein“. Eine Veranstaltung, die jedes Jahr aufs Neue tausende Schüler begeistert und zeigt: es lohnt sich, Kraft in die Förderung potenzieller Nachwuchskräfte zu investieren. Schließlich sind die Handwerker, Verkäuferinnen, Ingenieure, Erzieher oder Friseure unsere Zukunft. Und die kommt bekanntlich schneller, als wir denken.

