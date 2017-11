Kommentar: Jobs vor Ort sind entscheidend Anja Gail über die Entwicklung von Görlitz

Es ist zweifelsohne eine positive Nachricht, dass im Oktober rund 500 Menschen mehr in Görlitz als Einwohner statistisch erfasst worden sind als noch vor einem Jahr. Und wie die Stadt ausgewertet hat, ist das weder allein dem Studiumbeginn an der Hochschule zu verdanken noch dem Zuzug von Asylsuchenden. Tatsächlich habe sich die Zahl der deutschen Einwohner erhöht.

Aber so eine Zahl kann sich auch schnell wieder ändern. Denn die Gründe für Zuzüge sind vielfältig und die Folgen von negativen Einschnitten nur wenig beeinflussbar. Das erleben wir gerade durch die Situation im Waggonbau und die Hiobsbotschaft der Siemens-Konzernleitung. Das Entscheidende für junge, arbeitsfähige Menschen und Familien bei der Wahl ihres Wohnortes sind und bleiben Jobs und Ausbildungsplätze. Wenn die in Größenordnungen in Görlitz verloren gehen, wird es keinen Ersatz geben. Das zieht einen tiefgreifenden Wandel nach sich, für jeden Betroffenen, für eine ganze Stadt und die Region.

Das würde die Entwicklung wieder umkehren, die seit 2014 anhält. Denn seitdem leben von Jahr zu Jahr wieder etwas mehr Menschen in Görlitz. Das sind vor allem Familien, die nicht mehr aus der Stadt aufs Land umsiedeln, weil sie in Görlitz die kurzen Wege zu Kitas und Schulen schätzen. Das sind ältere Menschen aus anderen Bundesländern. Bezahlbarer hoher Wohnstandard, viel Grün, Angebote von Kultur und Sport sind ihre Beweggründe. Und es verlegen auch verstärkt Bürger aus dem Landkreis ihren Wohnsitz nach Görlitz, die auf soziale Stütze angewiesen sind. Nicht zuletzt wird sich auch die zunehmende Beschäftigung von ausländischen Fachkräften positiv auswirken. Das alles sind auch Punkte, die neue Wege eröffnen können.

