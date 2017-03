Kommentar: Jetzt sind auch die Kohlegegner gefragt Tilo Berger über das Revierkonzept für die Lausitz

Das Ruhrgebiet ohne Steinkohle, die Lausitz ohne Braunkohle? Beides scheint unvorstellbar, und doch kommt es so. Die letzte Zeche im Ruhrpott schließt Ende 2018, Lausitzer Braunkohle sorgt noch etwas länger für Strom, warme Heizungen und gute Kontostände. Aber nicht mehr so lange, wie bis am Donnerstagabend vielleicht der eine noch hoffte und der andere fürchtete.

Mit seinem neuen Revierkonzept verkündet der Lausitzer Bergbau- und Energiekonzern Leag für sich den Einstieg in den Ausstieg aus der Braunkohle. Nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise. Das verschafft der Region etwas Luft für den viel zitierten Strukturwandel. Der nicht erst jetzt einsetzt, sondern 1990 begann und sichtbare Ergebnisse zeigt: Auf gefluteten Ex-Tagebauen schwimmen Häuser und Boote. Am Ort des ehemaligen Kraftwerkes Hagenwerder produziert eine Schweizer Firma Ausrüstungen für Reinräume. Wo einst der Energieriese Vetschau stand, laufen jetzt Fliesen vom Band. Aber unterm Strich bieten ehemalige Kohle-Standorte – und es werden noch mehr – viel Platz für neue Industrien.

Diese Plätze möglichst zu füllen und gut entlohnte Jobs in die Lausitz zu holen, sind jetzt alle gefragt: Wirtschaftsförderer und alle, die dafür bezahlt werden, sowieso. Aber auch die Bundesregierung, die mit ihrer nicht gerade kohlefreundlichen Politik die Leag zum gestrigen Beschluss trieb. Kohlekritiker müssen Farbe bekennen, dass sie nicht nur gegen etwas sind, sondern auch mehr als nur eine vage Idee für etwas haben. Mit jedem Jahr, das mit Kohle vergeht, schließt sich das Zeitfenster, um sich für die Ära nach dem Bodenschatz zu rüsten.

Der gestrige Beschluss beweist aber auch: Die Leag und ihre tschechischen Besitzer haben nicht zu viel versprochen, als sie für spätestens Frühsommer 2017 ein neues Revierkonzept ankündigten. Tausende Bergleute, Kraftwerker und Revier-Einwohner wissen jetzt, wie es für sie weitergeht. Eine so klare Ansage hätte die Lausitz auch von ihrem zweitgrößten industriellen Arbeitgeber verdient: dem Schienenfahrzeugbauer Bombardier, dessen Aufsichtsrat ebenfalls gestern tagte und nicht viel Zählbares verkündete.

