Kommentar: Jetzt kommt es auf die Kunden an Ingo Kramer über die Sturmfolgen beim Küchenfachmarkt

Dass der Küchenfachmarkt XXL-Küchen-Ass nahe Porta nichts für seine Sturmschäden kann, ist unstrittig. Er stand einfach beim Herbststurm am falschen Ort. Umso wichtiger ist es in solchen Situationen, dass die Kunden einem Unternehmen die Treue halten – oder sich sogar ganz bewusst dazu entschließen, in einer für Firmen schwierigen Zeit ganz gezielt dort einzukaufen, wo sie vorher nicht gekauft haben. Einfach, um einen kleinen Beitrag zu leisten, dort Einnahmeverluste auszugleichen. Dafür ist das XXL-Küchen-Ass derzeit nicht das einzige Beispiel in Görlitz. Die Ladeninhaber in der Bismarckstraße sind genauso betroffen, seit die Straße am 30. November wegen eines einsturzgefährdeten Hausdaches komplett gesperrt wurde und deshalb weniger Laufkundschaft vorbeikommt. Wer kann, sollte Brot und Semmeln, Fleisch und Wurst, Döner und Pizza, Arzneimittel und Blumen in den nächsten Monaten immer in der Bismarckstraße kaufen. Die Ladeninhaber werden dafür sehr dankbar sein.

