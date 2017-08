Kommentar: Jetzt geht es an die Detailfragen Alexander Buchmann über den neuen Standort der Oberschule

Die Entscheidung ist gefallen. Nachdem das Planungsbüro in der Stadtratssitzung noch einmal die Vor- und Nachteile beider Standorte für die neue Rothenburger Oberschule vorgestellt hat, sprach alles für die Jahnstraße. Das sah dann auch die Mehrheit des Stadtrates so. Dass die Diskussionen damit nicht enden werden, hat sich in der Ratssitzung aber ebenfalls gezeigt. Denn viele Fragen der anwesenden Bürger wurden von den Verantwortlichen mit dem Verweis abgewiesen, dass sie zu sehr ins Detail gehen würden. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Im Raum stehen sie aber trotzdem noch. Und nachdem nun die grundsätzliche Entscheidung zum Standort gefallen ist, kann in die weiteren Planungen eingestiegen werden. Und die beinhalten dann genau diese Detailfragen, zum Beispiel zur Zukunft des Sportvereins oder der Verkehrsführung. Die sollten so schnell wie möglich geklärt werden. Denn die Bürger warten auf Antworten.

