Kommentar: Jeder hat eine Chance verdient

In Stauchitz tut sich was: Erst am Freitag wurde am Edeka-Markt ein Geldautomat installiert, nachdem Volksbank und Sparkasse ihre Filialen in dem Ort dichtgemacht hatten. Die Bargeldversorgung ist also vor allem für die älteren Bürger gesichert. Am Montag nun eröffnete ein Imbiss mit Shisha-Bar. Das ist wohl eher etwas für die Jüngeren.

Doch statt sich zu freuen, gibt es Kritik. Über den neuen Geldautomaten wird gemeckert, weil das Abheben – zumindest für viele – Geld kostet. Und Vorbehalte gegen den Imbiss und die Bar gab es schon lange vor der Eröffnung. Plötzlich entdecken sogar langjährige Raucher, dass das Qualmen gesundheitsschädlich sei und sorgen sich um die Jugend. Außerdem wird nächtlicher Lärm befürchtet und sogar von Drogenhandel gesprochen. Gäbe es solche Befürchtungen auch, wenn der Betreiber ein Deutscher wäre? Mit dem hat übrigens nie jemand gesprochen, keiner seine Befürchtungen mitgeteilt.

Dass sich die immerhin drei Gaststätten im Ort gegenseitig ins Gehege kommen, ist nicht anzunehmen. Die ein bietet gutbürgerliche deutsche Küche, die andere gehobene Gastronomie, der Imbiss jetzt vor allem Döner Kebab und Pizza.

Die Stauchitzer sollten froh sein, dass wieder mehr Leben in ihren Ort einzieht, eine leere Halle verschwindet. Wer kein Fan von Döner und Dürüm ist, wer Wasserpfeifen verschmäht und nicht am Billardtisch stehen möchte, der muss ja nicht hingehen. Wenn sich das Geschäft nicht rechnet, ist das ausschließlich Sache und wirtschaftliches Risiko des Betreibers. Doch jeder hat eine Chance verdient. Und die sollten die Bedenkenträger auch Ramazan Kilic geben und nicht gleich wieder alles schlechtreden.

zur Startseite