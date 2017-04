Kommentar: Jedem Recht getan ...

Man sollte meinen, dass Ortsumfahrungen von den Einwohnern einer Stadt oder eines Dorfes einhellig begrüßt werden. Doch das entspricht nicht ganz den Erfahrungen der Straßenbauer. Glücklich sind vor allem jene, die an der bisherigen Ortsdurchfahrt wohnen. Sie bekommen weniger Abgase, Staub und Lärm ab und können die Straße gefahrloser überqueren. Weniger glücklich sind hingegen die Leute, an deren Grundstücken die neue Piste dann vorbeiführt. Sie haben vielleicht ihre Terrasse oder ihr Schlafzimmerfenster in Richtung Bundesstraße liegen und werden wie Löwen dafür kämpfen, dass sie möglichst weit um den Ort herumgeführt wird. Das kostet zusätzlich Geld. Weniger glücklich sind auch die Landwirte, deren Feldflächen verkleinert und zerteilt werden. Sie alle haben die Möglichkeit, gegen den Trassenverlauf zu klagen, und das verlängert die Zeit bis zum Baubeginn – wie bei der B 169 geschehen – oft um Jahre. Eine seltene Kröte oder Fledermaus passt den Opponenten oftmals gut ins Konzept. Jedem Recht getan, ist eine Kunst, die keiner kann. Deshalb ist ein wenig Verständnis angebracht, wenn sich die Straßenbaubehörden mit einem konkreten Termin für den Baubeginn eher zurückhalten.

