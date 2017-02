Kommentar: Jede Tonne Müll im Wald ist eine zuviel Jan Lange über die Probleme mit der Mülltrennung in Region Löbau-Zittau

Es ist sicher schon jedem einmal passiert, dass ein Stück Papier in der Gelben Tonne gelandet ist, obwohl es ja eigentlich in die Blaue gehört. Oft ist es Unachtsamkeit, die zu einer falschen Mülltrennung führt. Aber es gibt eben auch diejenigen, die ganz bewusst falsch trennen. Denn bei der Schwarzen Tonne zahlen die Haushalte pro Entleerung, während bei der Braunen Tonne pro Jahr abgerechnet wird. Also wird schon mal ganz bewusst der Restmüll, der in die Schwarze Tonne gehört, in die Gelbe oder die Braune verteilt. So spart man die Kosten für die Entleerung der Schwarzen Tonne. Allerdings sind diese „Fehleinwürfe“ kein Kavaliersdelikt. Denn die zum Teil aufwendige Entsorgung der nichtkompostierbaren Inhalte im Biomüll müssen am Ende die Verbraucher über eine höhere Müllgebühr bezahlen.

Noch schlimmer sind aber diejenigen, die ihren Müll einfach in der Natur abkippen. Zwar finden sich längst nicht mehr die riesigen Müllhaufen wie noch vor Jahrzehnten, doch jede illegal entsorgte Tonne Müll ist eine zuviel. Da können wir uns auch nicht darauf ausruhen, dass es im Nachbarkreis Bautzen viel schlimmer ist. Hier landen sage und schreibe 90 Tonnen Müll im Wald, während es im Landkreis Görlitz „nur“ 26 Tonnen sind. Dass auch diese Zahl noch reduziert werden kann, sollte jedem klar sein. Aber dazu bedarf es aufmerksamer Bürger, die jede illegale Müllentsorgung umgehend den Behörden melden.

