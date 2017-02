Kommentar: Ist Niesky eine Einkaufsstadt? Steffen Gerhardt über die Diskussion der Ladenöffnungszeiten

Sonntags nach Niesky zum Einkaufen fahren? Stellt man in Niesky diese Frage Passanten, so antworten diese meist mit einem Kopfschütteln oder der Gegenfrage: Lohnt sich das denn? In der Tat, Niesky tut sich schwer, eine pulsierende Einkaufsstadt zu sein. Nun kann man den Schuldigen sowohl bei den Händlern, den Bürgern oder der Stadt selbst suchen. Letztendlich ist es der Wille, oder wie es eine Gewerbetreibende ausdrückt, der Gemeinschaftssinn, der in Niesky verloren gegangen zu sein scheint. Denn an Initiativen mangelt es nicht, nur das Echo darauf ist zu gering. Jahrelang bemühte sich der Kultur- und Werbeverein, den Nieskyer Händlern nicht nur ein Dach zu sein, sondern auch mit gemeinsamen Aktionen das Stadtleben zu bereichern. Die, die das wollten, wurden immer weniger, bis sich der Verein vor gut einem Jahr selbst auflöste. Nun bemüht sich ein Händlerstammtisch um Zusammenhalt. Aber bisher ist es nur eine Handvoll Gewerbetreibende, sie sich regelmäßig treffen und Ideen entwickeln.

Wie Ideen für die vier verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr. Aber auch dazu sind die Meinungen in der Händlerschaft geteilt und sie argumentiert, ob es nicht ausreicht, nur an zwei oder drei Sonntagen zu öffnen. Nämlich dann, wenn in der Stadt gefeiert wird. Und da ist noch etwas, das bis heute nicht gelöst ist: Einheitliche Ladenöffnungszeiten durchzusetzen. Wer Mittags eine Besorgung machen will, muss sich überraschen lassen, welches Geschäft offen ist.

