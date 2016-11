Kommentar: Irgendwo nervt immer eine Baustelle Ralph Schermann über Sperrungen und Umleitungen im Herbst in Görlitz

Gelassenheit am Steuer ist gefragt. Wer anderthalb Jahre wegen der gesperrten Rothenburger Straße kilometerweite Umwege fahren musste, bringt auch die jetzigen Baustellen hinter sich. An Post- und Demianiplatz hat sich so mancher längst gewöhnt. Richtig nervig sind ohnehin eher die kurzzeitigen Behinderungen, die unangekündigt auftauchen und wieder verschwinden – da ein Umzug, dort ein Breitbandkabelverleger, und nur gut, dass sich gerade mal keine Filmdrehblockierer austoben.

Gerade im Herbst versuchen Baufirmen und Stadtwerke noch, viele Projekte vor dem ersten Frost fertig zu bekommen. Deswegen gibt es, auch wenn es nur so scheint, immer mehr Baustellen. Auch deshalb, weil einige nicht wie geplant fertig werden, da immer wieder historische Überraschungen auf die Tiefbauer lauern. Am Demianiplatz wurden in diesem Sommer bereits Brunnen und Mauerreste freigelegt. Dann aber stehen auch stets die Vorwürfe im Raum, die Baufirmen zu langsames Arbeiten unterstellen, Planern fehlende Übersicht, und der billigste Anbieter sei bei den Ausschreibungen sowieso der Falsche.

Verständlich, dass sich solcher Frust offenbart. Erst recht dann, wenn wie auf der Krölstraße unmittelbar vor ultimo plötzlich neue Bauausführungen auferlegt werden. Das bedeutet für Autofahrer noch länger Umwege, für Anwohner Lärm. Doch es nützt ja nichts – sich darüber aufzuregen, hilft keinem. Nur eine Alternative gibt es wie gesagt, besser einen Kompromiss: Sich in Geduld üben und gelassen bleiben. Was sonst?

zur Startseite