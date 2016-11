Kommentar: Integration in Perfektion Alexander Kempf über das Engagement weltoffener Nieskyer

Die Asylgegner sind in sozialen Netzwerken oft besonders laut und unsozial. Da geht schnell unter, wie sehr sich Menschen in Niesky regelmäßig um Integration bemühen. Die erfolgt nicht einfach so nebenbei, sondern hängt von jedem Einzelnen ab, der Fremden freundlich die Hand reicht. Das verlangt Neugier, Zeit und Ausdauer.

Während Bürger in anderen sächsischen Städten, wie Bautzen oder Heidenau, Gastfreundlichkeit haben vermissen lassen, kann Niesky auf seine Willkommenskultur stolz sein. Wer das nette Nebeneinander von Flüchtlingen und Einheimischen auf dem Nieskyer Herbstfest beobachtet hat, dem ist um die Zukunft der Stadt nicht bange. Niesky kann Integration. Besonders die Kirchgemeinden leben sie in Perfektion vor.

Ein Querschläger, wie der Schuss auf das Asylbewerberheim in der Klenke-Straße, trifft Niesky deshalb auch nicht ins Mark. Er sollte aber alle Nieskyer daran erinnern, dass man für Menschlichkeit und Menschenrechte offen einstehen muss. Ganz gleich ob im echten Leben oder im Internet. Nur wenn die Vernunft nicht schweigt, findet sie schließlich auch Gehör.

