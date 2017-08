Kommentar: In Kodersdorf gut aufgehoben Steffen Gerhardt über ein weiteres neues Werk im Gewerbegebiet

Das Richtfest beim Luftfahrtunternehmen Acosa könnte auch in der Türkei oder in Polen stattfinden. Ob das in fünf Monaten nach der Grundsteinlegung passiert wäre, sei mal dahingestellt. Denn in beiden Ländern sah sich das Projektteam ebenfalls um, auf der Suche nach einem Standort für die jüngste Tochter der Elbe Flugzeugwerke. Letztendlich fiel die Entscheidung zugunsten von Kodersdorf. Bereits 2014 fanden die ersten Gespräche zwischen Unternehmen und der Gemeinde statt. Zu einer Zeit, als das erste Kodersdorfer Werk der Elbe Flugzeugwerke, die CCI-Assembly GmbH, schon produzierte. Die gute Erfahrung, die das Dresdner Traditionsunternehmen mit dem Standort Kodersdorf gemacht hat, sollte sich wiederholen. Und wie zum Richtfest der Firma Acosa zu erfahren war, ist das auch eingetreten. Denn aus Sicht des Investors ist es nicht nur wichtig, einen Standort mit Perspektive zu haben, sondern auch die Gewissheit, dass sich die politischen Gremien für einen stark – und manchmal auch den Weg für eine Ansiedlung frei machen. Das spricht sich herum mit der Erkenntnis: in Kodersdorf ist man gut aufgehoben.

