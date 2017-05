Kommentar: In aller Munde Daniela Pfeiffer über die umstrittene Aufklärungsausstellung

Aufklärung ist gut und richtig. Bei allem, was auf Kinder und Jugendliche durch unzählige Kanäle heute einstürzt, ist sie wichtiger denn je. Den richtigen Weg dafür zu finden ist aber alles andere als einfach, wie die kontroverse Debatte zur Ausstellung auf dem Marienplatz widerspiegelt. Aufklären sollte die Schau: Wie verhindert man Krankheiten, wie schützen Mädchen sich vor ungewollter Schwangerschaft. Manches, was in dem rosa Container gezeigt wurde, mag dafür tatsächlich nicht notwendig gewesen sein, beschämte oder belustigte eher als aufzuklären. Aber unterhaltsam sollte sie eben auch sein, die Ausstellung. Und das hat sie offenbar geschafft, in aller Munde ist sie schließlich.

Pornografisch ist die Schau zwar nicht und sicher ist die Aufregung des Görlitzer Familienbeauftragten ein wenig übertrieben. Dennoch ist sie an einigen Stellen berechtigt. Nicht jeder würde sein zwölfjähriges Kind in diese Container lassen, wo es mit Dingen konfrontiert ist, die womöglich noch kein Thema waren und mit zwölf Jahren auch noch keins sein mussten. Hier sind tatsächlich Eltern und Schule die Ersten, die Schritt für Schritt und ganz behutsam bestimmte Dinge anschneiden müssen. Ohne dass dafür aus Holz hergestellte primäre Geschlechtsteile als Anschauungsmaterial nötig wären.

