Kommentar: Immer an die Schiene denken Sabine Ohlenbusch über Logistik im Gewerbegebiet Kodersdorf

Logistik klingt schon so ähnlich wie Logik. Und so ist auch der Schritt, den die Niederlausitzer Lion Group in Kodersdorf plant. Denn als Transportunternehmen muss es vor allem sehen, wie es die Waren seiner Kunden am besten und billigsten von A nach B bringt – oder im Fall der Citronex: vom Nordseehafen zur Reifehalle. Wenn das über die Schiene funktioniert und nicht über die Straße, schlafen nicht nur die Anwohner der Bundesstraße 115 besser. An ihnen rollten bisher die Lastwagen von Lions Unternehmenssitz Forst auf dem Weg nach Zgorzelec vorbei. Aber wie gesagt bietet der Güterverkehr über die Schiene noch viel mehr Vorteile: Zum Beispiel entsteht nur rund ein Viertel des Kohlendioxid bei Güterzügen im Vergleich zum Lastverkehr auf Gummireifen. Gerade auf langen Strecken eignen sich Züge besonders, weil sie beim Anfahren viel Energie verbrauchen, dann aber mit wenig weiterrollen.

Der Trend zum Güterzug lässt sich auch bei der Niederschlesischen Magistrale ablesen. Dass es so lange gedauert hat, bis er eingesetzt hat, liegt daran, dass der Transport über die Straße sich auf kurze Sicht mehr lohnt. Beispielsweise Schäden für die Umwelt und ihre Folgekosten konnten lange Zeit nicht über Maut und Ähnliches auf die Verursacher umgelegt werden. Das ist mittlerweile nicht mehr so und der Bau von Bahnterminals zum Umladen von Zug auf Lastwagen wird gefördert. Denn zum Anfang ist der Güterverkehr mit diesen großen Investitionen in die Gleisanlagen sehr teuer. Aber es ist viel logischer, bei Handelslinien auf lange Sicht zu denken.

