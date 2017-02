Kommentar: Im Zweifel für den Angeklagten Thomas Staudt über Untreue, Schuld und ein faires Verfahren

Ein ehemaliger Schatzmeister soll in die Vereinskasse gegriffen haben und kommt mehr oder weniger ungeschoren davon. Die Betroffenen sind fest von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verlassen schimpfend den Gerichtssaal. Hat unser Rechtssystem versagt? Keineswegs. Überzeugung allein genügt nicht. Wer einen anderen vor den Kadi zerrt, muss dessen Schuld beweisen, nicht umgekehrt. So sind die Regeln. Ob sie gut sind oder nicht, darüber darf jeder denken, wie er will. Im vorliegenden Fall hat der Richter keinen Zweifel daran gelassen, dass der Angeklagte falsch gehandelt hat. Unabhängig davon, ob er die Gelder tatsächlich zurückgezahlt hat – das ist anhand der Buchungen nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehbar, hat er willkürlich gehandelt und sich ein Recht angemaßt, das ihm nicht zustand. Mit der Auflage zur Zahlung eines Betrages, der weit über dem Streitwert lag, hat der Richter ein quasi salomonisches Urteil gefällt und deutlich gemacht, was er von der Sache hält sowie den Grundsatz der Geringfügigkeit angewendet.

