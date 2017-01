Kommentar: Im Garten oder auf dem Friedhof Daniela Pfeiffer über Menschengräber mit Tierurnen

Ein mutiger Schritt. Die Vorstellung mit der Asche des Haustieres bestattet zu sein und jemanden für die Ewigkeit an seiner Seite zu haben, gefällt manchem vielleicht. Ein anderer mag es piätlos finden. Wie es ankommt, wer sich dazu entschließt, ist deshalb eine spannende Frage. Gerade bei größeren Haustieren fällt es den Besitzern schwer, sich zu trennen. Da gibt es in so manchem Garten ein kleines Holzkreuz. Die meisten werden das sicher so beibehalten. Wem aber sein Haustier das Liebste auf der Welt war – oft ist das ja bei Alleinlebenden so – der wird für die neue Möglichkeit dankbar sein. Dem Ansehen des Städtischen Friedhofs dürfte es zuträglich sein, wieder etwas Neues gewagt zu haben. Damit sind die Friedhofsleiterin und ihr Team schon oft positiv aufgefallen.

Links zum Thema Mit Hansi und Bello ins Grab

zur Startseite