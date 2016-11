Kommentar: Hut ab vor dieser Leistung Holger Gutte über den Erhalt des Hutberg-Faschings

All diejenigen, die mitgeholfen haben, dass es wieder Fasching auf dem Hutberg in Großschönau gibt, haben bewiesen, was möglich ist, wenn man sich einig ist und alle an einem Strang ziehen. Es wäre für den Faschingsverein 1996 leicht gewesen, sich der Tatsache zu fügen, das der zu DDR-Zeiten beliebte Faschingstempel auf dem Hutberg durch sechs Jahre Leerstand und Vandalismus eine Ruine geworden ist. Der Grußschinner Faschingsclub hat das aber nicht hinnehmen wollen. Trotz der vielen Spenden, Sponsoren und der Hilfe der Gemeinde: Hut ab vor der Leistung der Faschingsmitglieder und ihrer Helfer. Die Tatsache, dass schon die beiden Auftaktveranstaltungen am 11. und 12. November wieder ausverkauft sind, ist auch eine Art Anerkennung für die jahrelange Arbeit der Vereinsmitglieder. Und da ihre Anzahl von etwa 80 zu Wendezeiten auf heute 140 angestiegen ist, lässt das auch für die Zukunft auf tolle Faschingsveranstaltungen auf dem Hutberg in Großschönau hoffen.

Aber nicht nur in Großschönau – auch in anderen Orten bereiten die Faschingsvereine mit viel Mühe und Aufwand Jahr für Jahr die fünfte Jahreszeit vor. Mit dem Besuch ihrer Veranstaltungen kann ihnen dafür nun am besten gedankt werden.

Links zum Thema Der Hutbergfasching lebt

zur Startseite