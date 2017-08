Kommentar: Hundert Prozent Sicherheit gibt es nicht Susanne Sodan über Diebstähle auf Baustellen

Dieser Tage wird eine Menge gebaut auf den Straßen im Landkreis. Überall Umleitungen, überall Baumaschinen. Das bedeutet auch: Diebe haben viele Möglichkeiten, zuzuschlagen. Transporter aufgebrochen, Werkzeuge entwendet – solche Meldungen kommen vielleicht nicht täglich, aber doch sehr häufig in den Polizeiberichten der Region vor. Das ist auch nicht erst seit dem Bauboom der letzten Zeit so, sondern schon seit Jahren. Was tun? Immer alle Werkzeuge wegräumen, Baufahrzeuge im besten Fall in eine sichere Umgebung fahren, für Beleuchtung sorgen, Baustelle umzäunen, teures Gerät mit teuerer Technik ausrüsten, Sicherheitsdienst beauftragen? Manche Unternehmen lassen angeblich neue Werkzeuge ansprühen oder anderweitig gebraucht aussehen, damit sie nicht verführerisch sind für Diebe. Hört sich viel und kostspielig an? Ist es auch. Und es ist vor allem dann sehr ärgerlich, wenn trotz solcher Maßnahmen Maschinen gestohlen werden. Das ist das Problem: die Dreistigkeit der Diebe. Es ist mittlerweile bekannt, dass sie Baustellen vorab sehr gezielt ausspionieren, die Schwachstellen suchen. Und eben auch finden. Deswegen völlig auf Schutz zu verzichten, wäre aber dennoch fahrlässig. Man kann und sollte sich als Bauunternehmer schützen. Aber völlige Sicherheit gibt es nicht.

