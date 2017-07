Kommentar: Hoffnung für die Rothenburger Straße Steffen Gerhardt über die Finanzplanung der Stadt Niesky

Sie ist nur ein Punkt in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Niesky – und doch immer wieder Grund für einen Aufreger: die Rothenburger Straße. Besonders der Abschnitt zwischen Landratsamt und Penny-Markt wartet seit Jahrzehnten auf Erneuerung. Ab 2020 soll der grundhafte Ausbau erfolgen. Also gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Ein kleines. Denn noch müssen drei Jahre vergehen, bevor die Straßenbauer anrücken. Geplant ist der Ausbau mit knapp einer Million Euro – zusammen mit dem Landkreis als Eigentümer der Staatsstraße. Doch die Erfahrung mit dem Eisstadion lehrt, Baupreise bewegen sich stetig nach oben. Für die Sportstätte müssen 15 Prozent draufgelegt werden. Passiert gleiches mit der Rothenburger Straße? So gesehen hätte ein Ausbau vor Jahren der Stadt Geld gespart – und von dem, was sie heute draufzahlt, hätten andere Straßen repariert werden können.

