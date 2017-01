Kommentar: Hochschule wird immer wichtiger Ingo Kramer über das Lernlabor und das neue Institut in Görlitz

In den Köpfen vieler Görlitzer spielt die Hochschule noch immer eine untergeordnete Rolle. Vielleicht liegt es daran, dass der Campus nicht auf der Berliner Straße steht, sondern am Rand der Innenstadt, am Neißeufer. Oder auch daran, dass nicht Tausende Studenten das Stadtbild prägen, sondern dass die, die da sind, oftmals ein bisschen untergehen.

Was an der, mit etwas mehr als 3 100 Studenten und 116 Professoren tatsächlich verhältnismäßig kleinen Hochschule, jedoch geleistet wird, ist oftmals beachtlich. Und es wirkt weit über die Einrichtung hinaus. Dass sich in Görlitz in den vergangenen Jahren so viele Software-Firmen angesiedelt und Hunderte Arbeitsplätze geschaffen haben, ist zu einem guten Teil dem Fakt zu verdanken, dass sie hier auf fitte Studenten und Absolventen der Hochschule zurückgreifen können.

Und auch die beiden neuen Bausteine, das Forschungsinstitut Gesundheit, Altern und Technik sowie das Lernlabor Cybersicherheit, werden ihren Teil zu dieser Entwicklung beitragen, wenn sie erst einmal richtig anlaufen. Mit viel Geld von außen entstehen Projekte, mit denen sich Görlitz nicht verstecken muss. Und wieder werden gleichzeitig ein paar Arbeitsplätze für Akademiker geschaffen. Die Hochschule kann auf die Leute stolz sein, die diese Projekte initiiert haben.

