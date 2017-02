Kommentar: Hochschule kann wichtiger Partner sein Ingo Kramer über die Ergebnisse des Probewohnens in Görlitz

Dass Menschen von außerhalb die Altstadt toll finden, von den Grünanlagen schwärmen und die kulturellen Angebote schätzen, überrascht nicht. Auch negative Punkte wie fehlende Aufzüge, Balkone oder Stellplätze sind nichts Neues, weder für die Stadt noch für Kommwohnen. An diesen Dauerbrennern arbeiten alle Beteiligten seit Jahren, aber Gesetze oder schlichtweg Platzprobleme setzen der Entwicklung Grenzen. Das ist nun mal so und wird auch so bleiben.

Erschreckend hingegen ist, dass nur 24 Prozent der Befragten finden, dass die Stadt jung und dynamisch ist. Das zu ändern, ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen zu lösen ist. OB Siegfried Deinege hat seit seinem Amtsantritt im Sommer 2012 schon vieles in dieser Richtung angeschoben. Görlitz hat in seiner Amtszeit ein Familienbüro erhalten, dazu Bürgerräte. Zudem erfahren viele jugendkulturelle Einrichtungen seit 2012 eine Aufmerksamkeit, von der sie vorher nur träumen konnten. Das alles ist gut und richtig, aber es hat offenbar nicht ausgereicht, um das Bild der Stadt binnen fünf Jahren so zu wandeln, dass es für Leute, die mal eben für eine Woche herkommen, jung und dynamisch wirkt.

Damit das gelingt, braucht es in erster Linie mehr junge Leute, die sich für Görlitz begeistern. Die Hochschule kann auf diesem Weg ein wichtiger Partner sein. Und für die Absolventen braucht es neben den von Robert Knippschild erwähnten weichen Standortfaktoren auch Arbeitsplätze. Die kann die Stadt nicht allein schaffen. Aber sie kann die Grundlagen dafür bereitstellen.

