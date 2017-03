Kommentar: Hochschul-Studie ohne echte Lösung Matthias Klaus über die Abwanderung junger Leute aus dem Landkreis Görlitz

Junge, gut ausgebildete Leute ziehen immer noch aus der Oberlausitz weg. Es reizt heute nicht mehr unbedingt der Westen, aber die großen Städte, auch die oder vielleicht gerade die, im Osten. Wer Großstadtleben liebt, der bleibt nicht im Kreis Görlitz. Das sind Ergebnisse einer Studie, die Landratsamt und Hochschule Zittau-Görlitz am Freitagmittag vorstellten. Gymnasiasten aus dem Landkreis wurden dafür befragt, Studenten und „ältere“ Herrschaften, die das Studium bereits hinter sich gebracht haben. Insgesamt also „höher qualifizierte“ Leute. Die Ergebnisse der Studie überraschen nur wenig. Wer der Provinz adé sagen will, tut es auch. Frauen ein wenig konsequenter als Männer. Letztere neigen eher dazu, nach einer Phase des Ausprobierens wieder heimzukommen. Und: Es sind nicht nur junge Frauen, die sich auf den Weg machen, der rein zahlenmäßige Unterschied ist eher gering. Die Oberlausitz steht mit dem anhaltenden Problem der Abwanderung nicht allein auf weiter Flur. Mecklenburg-Vorpommern ist genauso betroffen wie Niederösterreich. Die Frage ist: Welche Konsequenzen werden gezogen? Dies beantwortet die Studie eher vage. Mehr Angebote für junge Leute, Mobilität verbessern und, und, und – ja klar. Seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie irgendwo irgendwann schon mal gehört. Dazu braucht es keine Studie. Und vielleicht sollte man an der Hochschule auch mal über die reden, die nicht studieren. Warum zieht es sie weg?

