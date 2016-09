Kommentar: Hingucken und nachdenken Thomas Staudt über die Sommerakademie in Weißwasser

In Weißwasser laufen und liefen in den letzten Jahren gefühlt mehr als zehn Projekte. Man denke nur an „Tatort Weißwasser“, wo es um Bürgerbeteiligung bei öffentlichen Entscheidungen ging, oder an die kooperativen Planungswerkstätten. Die meisten Projektbeteiligungen kosten Geld. Wenn auch nicht viel, aber in der Summe kommt da ganz schön was zusammen. Das spielt dann keine Rolle, wenn die Kassen voll sind. Wenn nicht, stellt sich die Frage „Und was ist dabei letztlich rausgekommen?“, schneller und öfter. Was wird von den Ausstellungen der Potsdamer Studenten bleiben, außer ein paar hübsche Flyer mit Aufnahmen von Weißwasser? Die Antwort liegt auf der Hand: Nicht mehr als eine, im besten Fall angenehme, Erinnerung, die in immer weitere Ferne rückt, je länger das Ereignis zurückliegt - wenn, ja wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen. Mindestens irgendwie, im Idealfall ernsthaft. Das gilt prinzipiell für jedes Projekt, egal ob es um Design geht oder Kunst oder wie die Stadt in hundert Jahren aussieht. Neinsagen, weggucken und weitermachen wie immer ist einfach, sich hinsetzen und nachdenken, kostet Aufmerksamkeit. Eine „bezahlbare“ Gegenleistung für Menschen, die sich mit uns, mit unserer Stadt beschäftigen. Wer offen ist, dem kann die Ausstellung auch „nur“ Spaß machen. Und das ist ja auch schon was …

