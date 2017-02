Kommentar: Hilfe, die in Afrika gebraucht wird Steffen Gerhardt über den Einsatz eines Nieskyers in Äthiopien

Es sollte anfangs nur ein Hilfseinsatz für drei Jahre sein, den sich der Nieskyer Christoph Schmidt vorgenommen hatte. Daraus sind aber sieben Jahre geworden und auch sieben Jahre danach ist die Verbindung nach Addis Abeba für den Nieskyer nicht abgerissen. Und das hat gute Gründe. Er fühlt sich dem Zentrum für geistig behinderte Kinder weiterhin verbunden und hilft, wo und wie es ihm möglich ist. So auch bei der bevorstehenden Montage eines Backautomaten in der Einrichtung. Dafür nimmt sich der Ergotherapeut zweieinhalb Wochen frei, um auf dem anderen Kontinent zu helfen.

Solche Menschen wie Christoph Schmidt sind es, die Hilfsprojekte möglich machen und ihnen ein langes Leben geben. Seit 30 Jahren gibt es diese Förderschule in Addis Abeba, gegründet von einer Deutschen, die damit eine neue Tür in Äthiopien aufstieß. Mittlerweile betreut die Einrichtung 376 Kinder und Jugendliche. Ausschließlich finanziert aus Spenden und den eigenen Einnahmen des Zentrums. Dass hier auch in Zukunft noch viele Kinder – und ihre Eltern – lernen, mit Behinderungen umzugehen, dafür braucht es weitere Leute. Menschen, die sich vor Ort engagieren und mit Spenden die Schule am Leben erhalten.

