Kommentar: Helfen statt weggucken Julia Vollmer über bettelnde Kinder in der Stadt

Eigentlich bräuchten die Kinder doch etwas zu Essen oder zu Trinken viel dringender als Kleingeld. Warum sitzen sie eigentlich früh um 10 Uhr nicht in der Schule? Gedanken wie diese kennen die meisten von uns, wenn sie bettelnde Kinder auf der Straße sitzen sehen.

Immer in Hektik schieben wir diese Gedanken oft schnell beiseite. Mit einem Grummeln im Magen denken wir an unseren gefüllten Kühlschrank und das viele Spielzeug unserer Kinder. Schnell schmeißen wir eine Münze in den Pappbecher. Doch damit helfen wir nicht.

Helfen können wir nur, wenn sich grundlegend etwas ändert. Denn die Kinder sind die Opfer. Statt Kleingeld brauchen sie die Unterstützung von Sozialpädagogen und Behörden.

Dabei gleich allen Eltern Geschäftemacherei zu unterstellen, ist kurzsichtig und falsch. Oft ist Armut der einzige Grund. Für die, die aus dem Mitleid für ihren Nachwuchs Kapital schlagen wollen, muss es härtere Strafen geben. Es gibt durchaus Wege, das Betteln von Kindern zu verbieten. Das zeigt der Blick nach Berlin. Dort gibt es einen Beschluss.

