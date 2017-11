Kommentar: Heißt die Neuen willkommen Anja Beutler über den Zuspruch fürs Engagement in Parteien

Vielleicht war es eine Initialzündung, vielleicht wird es ein Neuaufbruch, vielleicht endet es aber auch in einem Strohfeuer: Wahlkampf und Wahlergebnis haben den mitunter etwas flügellahm wirkenden, etablierten Parteien im Landkreis neuen Auftrieb beschert. So mancher der Sympathisanten hatte bislang zwar treu sein Kreuzchen bei der Partei seiner Wahl gesetzt und danach bedauert, dass es wieder weniger Prozente geworden sind. Diesmal aber haben manche nicht nur am Wahlsonntag den Stift in die Hand genommen, sondern ihre Unterschrift auch gleich unter den Aufnahmeantrag einer Partei gesetzt – als Zeichen dafür, dass man sie und das Demokratiesystem trotz Wahlschlappe schätzt.

Wie viel Kraft aus dem neuen Zulauf tatsächlich zu schöpfen ist, hat nun jede Partei selbst in der Hand. Wer jetzt den neuen und den treuen Mitgliedern gleichermaßen das Gefühl geben kann, willkommen zu sein, wer offen ist für neue Ideen und Herangehensweisen, wird langfristig sicher profitieren. Dabei ist es wichtig, dass sich die Parteimitglieder kennenlernen, wenn man gemeinsam etwas erreichen will. Möglicherweise erscheinen Parteien dann über kurz oder lang weniger bieder und altbacken und können auch ohne Wahlen wieder mehr neue Mitglieder begrüßen.

