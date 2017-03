Kommentar: Haushalts-Hickhack Daniela Pfeiffer über ratlose Räte bei der Erstellung des Haushalts

Wie lange vorher ist eigentlich bekannt, dass 2017 ein neuer Doppelhaushalt beschlossen werden muss? Und zwar optimalerweise am Jahresanfang und nicht im Sommer. Der letzte Doppelhaushalt wurde auch nicht pünktlich, aber immerhin Ende März 2015 beschlossen. Damals erreichten die Investitionen Rekordhöhe. Aber schon da mahnte die Rathausspitze, dass es in den nächsten Jahren nicht so weitergehen würde. Im Gegenteil: Die Lage würde in Zukunft angespannter.

Offenbar ist sie das nun, zwei Jahre später, schon sehr. Zwei Millionen Euro soll die Differenz zwischen Haben und Wünschen anfangs betragen haben. Nach umfangreichen Streichungen gibt es immer noch keine Nulllinie. Erst dann werden die Stadträte einbezogen, erst dann bekommen sie einen Entwurf zu Gesicht.

Links zum Thema Endloses Warten auf den Doppelhaushalt

Viel zu spät! Wer nicht schon vorher vehement seine Wünsche und Prioritäten geäußert hat, wird das Nachsehen haben. Zwar können Räte auch jetzt noch hoffen – wie es etwa die Bürger für Görlitz tun – dass auf keinen Fall bei der Vereins- und Sportförderung gekürzt wird.

Aber Mitspracherecht bei der Erstellung des Haushalts haben sie nicht. Letztlich können sie nur ihr Veto einlegen, wenn das Papier beschlossen werden soll, dann allerdings verzögert sich alles noch mehr.

zur Startseite