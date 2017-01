Kommentar: Hauptsache nicht nur zu Hause sitzen Ingo Kramer über Pläne für das gerade begonnene Jahr

Was interessiert mich der Klavierwettbewerb, werden manche beim Lesen der nebenstehenden Übersicht fragen. Andere stellen sich die gleiche Frage beim verkaufsoffenen Sonntag oder beim Kneipenfest. Nein, liebe Leser, es gibt wohl kaum jemanden, den jede Veranstaltung anspricht. So ist das auch gar nicht gemeint. Viel mehr wollen wir mit der heutigen Ausgabe ein paar Anregungen geben, was jenseits des Altstadtfestes im neuen Jahr noch so los ist und vielleicht einen Eintrag im privaten Terminkalender wert sein könnte. Vollständig wird so eine Übersicht ohnehin nie sein.

Nehmen wir nur mal den Mai. Da haben wir in der Redaktion lange gerätselt, was wir Ihnen empfehlen. Das Neiße Adventure Race am 7. Mai? Die Ausstellungseröffnung zur Altstadtmillion am 12. Mai? Das Neiße-Filmfestival? Die Görlitzer Jazztage? Die große Design-Ausstellung aus Breslau in Königshain? Oder doch besser das studentische Zukunftsvisionen-Festival? Keine Frage: Jedes dieser Ereignisse wäre es Wert gewesen, ein eigenes Kalenderblatt zu erhalten. Aber der Mai hat nun mal bloß eins. Wir haben uns für den Europamarathon entschieden, weil er vielleicht die wichtigste Sportveranstaltung des gesamten Kalenderjahres ist. Oder zumindest die, an der sich die meisten Görlitzer aktiv beteiligen, ob nun als Läufer oder als Helfer.

Am Ende kommt es ohnehin auf jeden selbst an. Bleiben wir mal beim Mai. Wer in diesem Monat heiraten oder einen runden Geburtstag feiern will, für den steht der Monatshöhepunkt längst fest. Und für alle anderen: Die Auswahl ist groß, machen Sie etwas draus. Egal, was. Hauptsache rausgehen, aktiv werden und nicht nur zu Hause sitzen und schimpfen, dass in Görlitz nix los sei.

