Kommentar: Halb Dorf, halb Stadt Alexander Kempf über die Vorteile der Wohnstadt Niesky

Die Wohnstadt Niesky ist längst kein Geheimtipp mehr. Die kurzen Wege nach Görlitz und Bautzen machen den Ort interessant für Pendler. Darum verwundert es nicht, dass im Rathaus mittlerweile eine Liste mit Interessenten für Baugrundstücke geführt wird. Wie lang diese ist, war gestern nicht mehr zu erfahren. Doch es ist anzunehmen, dass sie in den kommenden Jahren nicht unbedingt kürzer wird. Denn Niesky fehlt es schlicht an den notwendigen Flächen um noch einmal ein Wohngebiet im großen Stil zu erschließen. Ergo übersteigt die Nachfrage weiter das Angebot.

Dass nun auch kleinere Grundstücke den Besitzer wechseln ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sich der Trend so schnell nicht umkehren wird. Warum auch? Gerade Eltern bietet Niesky viel mehr als die umliegenden Dörfer. Musikschule? Ist hier direkt vor Haustür. Sportverein? Die Nieskyer haben die Qual der Wahl. Und auch wenn noch nicht klar ist, welchen Bildungsweg der Nachwuchs einmal einschlägt, muss Eltern in Niesky nicht bange sein. Denn von der Grundschule bis zum Gymnasium gibt es alles in unmittelbarer Nachbarschaft.

Links zum Thema Vorfreude auf Niesky

Die Einwohnerzahl Nieskys mag in den kommenden Jahren weiter schrumpfen, weil mehr sterben als geboren werden. Im Gegensatz zu manchen Dörfern wird Niesky aber nicht aussterben.

zur Startseite