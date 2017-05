Kommentar: Gutes Wetter für Wasserfreunde Matthias Klaus über Klimawandel und die Oberlausitz

Ändert sich das Wetter in der Oberlausitz und anderswo auf dieser Welt tatsächlich grundlegend? Ist der Dieselmotor Schuld? Oder Methan-pupsende Kühe? Ich weiß es nicht. Vor einigen Jahren sagten Klimaforscher voraus, dass zwischen Bad Muskau und Oybin eine Steppe entsteht. Dass in der Oberlausitz in Zukunft Palmen wachsen werden. Gut, das ist ja tatsächlich so. Zum Beispiel, wenn man sich den Marienplatz anschaut. Schöne Pflanzen vor dem Dicken Turm, keine Frage. Wir hatten einen Winter, wir hatten Monate, die im Durchschnitt laut der Expertenmeinung der Meteorologen zu warm/zu kalt waren. Mal so, mal so. Das gab es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder, immer mal wieder einen Positiv- oder Negativ-Rekord. Temperaturmäßig gesehen. Wie heißt es so schön: „Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt: Den Klimawandel gibt es. Das ist durch Forschungen ja erwiesen. Sind die nächsten heißen Tage, die uns bevorstehen, ein Zeichen davon? Nein. Es sind Wetterkapriolen. Wie Frostnächte vor ein paar Wochen, als man sich noch gefreut hat, nicht die Winterräder am Auto gewechselt zu haben. Es ist eben Wetter, das sich ändert, unberechenbar, Klimawandel hin oder her. Auf jeden Fall: Wasserfreunde, nutzt die schönen Tage. Wer weiß, wann es wieder so warm wird.

Links zum Thema Endlich warm

zur Startseite