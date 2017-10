Kommentar: Gutes Schloss ist einfach Pflicht Matthias Klaus über den Diebstahl von DDR-Mopeds

Ja, da hat die Polizei natürlich Recht. Mopeddieben sollte man es so schwer wie möglich machen. Zusätzlich anschließen ist natürlich Pflicht, wenn man das Gefährt unterwegs abstellen muss. Denn ganz ehrlich, das eingebaute Lenkerschloss am S 51, nun ja, da reicht für einen Profi einmal scharf hingucken, schon ist es auf. Und das man Mopeds an Laternenmasten und ähnlichen vertäuen sollte, ist wohl auch selbstverständlich, wenn es denn möglich ist. 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht. Das zeigen Diebstähle, bei denen Mopeds aus Kellern, verschlossenen Schuppen, Garagen entwendet werden, ob angeschlossen oder nicht. Wenn es eine Diebesbande auf ein Fahrzeug abgesehen hat, bekommt sie es mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Leider. DDR-Mopeds sind begehrt, egal ob bei jüngeren oder älteren Zweiradfreunden. Die Fahrzeuge laufen und laufen und laufen. Schön! Mancher hat sein altes Moped längst als Sommermobil für den Weg zur Arbeit wiederentdeckt. Mit steigender Nachfrage steigen aber auch die Preise und die entsprechende Kriminalität. Da hilft nur, ein waches Auge auf sein Schätzchen zu haben. Und eben ein gutes Schloss.

