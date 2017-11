Kommentar: Gutes Bekenntnis der Deutschen Bahn Ralph Schermann über die Sanierungen im Görlitzer Bahnhof

Selbst Görlitzer brüsten sich gern mit dem stolzen Namen Hauptbahnhof. Doch ein Haupt war er nie, immer nur ein einfacher Bahnhof. Das blieb auch dann so, als mit Moys, Weinhübel und Rauschwalde Haltepunkte in eingemeindeten Stadtteilen zu finden waren.

Doch so stolz mancher noch immer vom Hauptbahnhof spricht, so beständig hält sich auch Kritik. Geschimpft wird regelmäßig: Die Bahn ist schlecht. Zu teuer. Zu mies bei Fernverbindungen. Nicht fahrplantreu ab der ersten Schneeflocke. Ungerecht gegenüber dem Personal. Wer seinen Anschluss nicht schafft, schimpft. Wer mit dem Regionalexpress nicht mitkommt, weil er hoffnungslos überfüllt ist, zweifelt den Fahrpreis an. Egal, ob DB, Odeg oder Trilex – Häme an Eisenbahnen ist allgegenwärtig, erst recht seit anonymen Facebook-Zeiten. Was funktioniert, das wird dagegen als Normalität abgewunken. Die DB will den Görlitzer Bahnhof sanieren? Wird ja auch Zeit.

Links zum Thema Die Bahn spinnt Netze übers Gleis

Nein, es darf durchaus auch mal gelobt werden. Das Unternehmen Bahn steckt jährlich über hundert Millionen Euro Bundes- und rund zehn Millionen Eigenmittel in die Verbesserung von Bahnstationen. Da ist die Görlitzer Bahnhofsplanung wohl keine ausgefallene Eingebung, sondern Programm. Und das ist dann wohl doch mal eine gute Nachricht.

zur Startseite