Kommentar: Guter Schutz ist teuer Sabine Ohlenbusch über stark steigende Kosten im Krankenhaus Niesky

Wenn ein Projekt teurer wird, sind viele misstrauisch. Beim Nieskyer Krankenhaus springen die Kosten bei dem jahrelang angekündigten Bauprojekt Notaufnahme in schwindelerregende Höhen. Bei genauem Hinsehen ist aber verständlich, wo die Steigerung herkommt: Vom Brandschutz. Weil für Umbrüche und Türen neue Gesetze gelten, kommen zu den Kosten für den Anbau rund fünf Millionen weitere Umbaukosten hinzu.

Links zum Thema Brandschutz verteuert Emmaus-Umbau

Aber auch wenn die Maßnahmen sehr teuer sind, sie können Leben retten. Und sie können auch sehr viel teurer werden als ein vernünftiger Ausbau. Es dürfte noch einige Zeit in Erinnerung bleiben, was passieren kann, wenn der Brandschutz einmal nicht funktioniert. Im Bochumer Klinikum Bergmannsheil ist am 30. September des vergangenen Jahres ein Feuer ausgebrochen. Eine Patientin wollte sich das Leben nehmen und legte selbst den Brand. Zwei Personen starben, sechzehn wurden verletzt, davon sieben schwer. Die Feuerwehr sprach von extremen Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung, da sich das Feuer ungewöhnlich schnell ausgebreitet habe. Der Schaden bewegt sich in dreistelliger Millionenhöhe. Hier zeigt sich, wie teuer ein Teuer zu stehen kommen kann – für die Gesundheit der Patienten, aber auch für den Krankenhausträger. Feuer können durch dumme Zufälle entstehen. Wenn das passiert, hilft nur richtiger Schutz.

zur Startseite