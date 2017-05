Kommentar: Gute Zeit für niedrigere Steuern Sebastian Beutler über die Görlitzer Haushaltspolitik

Viele vermuteten schon Schlimmes, als die Stadt die Veröffentlichung ihres Haushaltsentwurfs Woche um Woche verschob. Nun liegt er vor. Und es ist bei Weitem nicht so schlimm gekommen. Ganz im Gegenteil: Die Stadt verzeichnet höhere Einnahmen, kann sich vieles leisten und plant, kräftig zu investieren. Dass es sicherlich noch mehr Wünsche gab und gibt, ist verständlich. Aber auch ganz natürlich. Doch auch so wurden viele Begehrlichkeiten erfüllt. Die neue BMX-Skaterhalle soll jährlich mit 10000 Euro gefördert werden, der Messiaen-Meetingpoint sogar mit 20000 Euro, die Stadt gibt Geld für die neuen Schulsozialarbeiter, hilft stärker als bislang bei der Wohnungslosenhilfe der Arbeiterwohlfahrt, will sich ein soziokulturelles Zentrum mit auf bis 140000 Euro steigenden Jahresbeträgen leisten und gibt den Kleingärtnern von den Pachteinnahmen wieder eine Summe für deren Leistungen bei der Instandhaltung zurück. Nur die Unternehmer erhalten keine Steuersenkung. Kann das gutgehen?

Deinege steht bei den Unternehmen im Wort. Vor Jahren erklärte er, wenn die Einnahmen aus der Gewerbesteuer steigen, dann kann man auch über eine Senkung der Hebesätze reden. Nun steigen die Einnahmen, die Prognosen für die Zukunft verheißen Ähnliches. Aber von einer Senkung ist keine Rede mehr. Wollen Deinege und die Stadträte sich nicht des Wortbruchs schuldig machen, dann müssen sie reagieren. Und zwar jetzt, wo die Lage so gut ist wie nie zuvor. Die Stadträte wären gut beraten, die Ausgabenliste des Rathauses noch mal daraufhin zu prüfen, ob alles für zusätzlich dauerhafte und gut bezahlte Jobs in Görlitz nötig ist. Nicht jedes Vereinsprojekt zählt dazu.

