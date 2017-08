Kommentar: Gute Verbindungen steigern die Nachfrage Sebastian Kositz über den Nahverkehr in der Oberlausitz

Beim Nahverkehr in der Oberlausitz rollt’s nur bedingt. Zwar sind in der Region jede Menge Busse unterwegs. Doch in der Praxis fährt der öffentliche Nahverkehr an vielen Menschen vorbei. Die setzen lieber aufs Auto, ziehen den Bus als Alternative offenkundig selten bis überhaupt erst gar nicht in Erwägung.

Die Ursachen hat der Verkehrsverbund ganz offen benannt: die umständliche Linienführung, lose Takte sowie fehlende Angebote gerade in den Abendstunden und am Wochenende. Für viele hat der Nahverkehr somit keinerlei Nutzen.

Der Ansatz, daran endlich etwas zu ändern, ist längst überfällig. Denn unstrittig ist, dass dort, wo der Nahverkehr gut organisiert ist und einen Mehrwert für die Einwohner bringt, auch intensiver genutzt wird. Das zeigt sich in Großstädten. Aber eben auch abseits der Zentren, wie das Beispiel aus Mitteldeutschland belegt.

Doch es geht beim Nahverkehr keineswegs nicht allein nur um den reinen Selbstwillen. Schon der Blick auf den demografischen Wandel zeigt, dass es wichtig ist, sich Gedanken zu machen. Immer mehr Menschen in der Oberlausitz werden im Alter auf den Nahverkehr angewiesen sein. Und es geht auch um die Attraktivität des ländlichen Raums. Der gewinnt in jedem Fall, je besser Städte und Dörfer im Nahverkehr vernetzt sind.

