Kommentar: Gute Straßen gibt’s nicht ohne Baustellen

Die Woche wieder mal ins Lenkrad gebissen? Weil die Baustellenampel prompt bei Ihnen auf Rot umgeschnipst ist? Oder, weil Sie in der Hektik vergessen hatten, dass die Straße gesperrt ist? Vielleicht wohnen Sie auch an einer Umleitungsstrecke und haben jetzt gefühlt eine Autobahn vor dem Haus? Beim Blick auf die Baustellenkarte fährt der Frust immer öfter mit. Und das wird sich nicht ändern, denn zu viele Straßen warten auf eine neue Decke, weil mehr als nur die Ränder bröseln. Keine Frage also – saniert werden muss, denn über Schlaglochpisten wird genauso laut gemeckert.

Wo läge dann aber die Lösung? Experten sagen, es gebe viel haltbarere Straßenbeläge, die auch eisige Winter besser aushielten und damit nicht so oft repariert werden müssten. Das Interesse der Industrie daran hielte sich aber in Grenzen, heißt es – schließlich will die Wirtschaft ja auch verdienen. Entspannter könnte auch manches sein, wenn sich die Baustellen nicht alle zeitlich derart ballen würden. Aber Abhilfe ist da kaum in Sicht: Zum einen ist Straßenbau witterungsabhängig, zum anderen spielen auch die Zeitvorgaben bei all den Förderprogrammen mit ihren Ausschreibungsrhythmen eine wichtige Rolle.

Das Fazit: Wer das Auto braucht, muss in Zukunft ein bisschen zeitiger losfahren, denn Baustellen werden die Autofahrer auch in Zukunft ausbremsen.

