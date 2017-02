Kommentar: Gute Schule für Mutmacher Frank Seibel über die Erfolge der Schkola in Ebersbach

Manchmal ist es gut, eingetretene Pfade zu verlassen und (fast) alles anders zu machen. Kinder nicht nach Schulklassen zu sortieren und stattdessen Lerngruppen zu bilden, in denen ältere und jüngere Schüler miteinander und voneinander lernen. Verrückte Idee, hieß es damals, vor über zwanzig Jahren.

Aber diese und andere „verrückte“ Ideen haben sich durchgesetzt, zunächst an der ersten freien Grundschule der Region, später auch an der Oberschule und am Gymnasium. Heute lacht niemand mehr aus Verachtung über die „Schkola“, dafür lachen viele aus Freude. Bürgermeister aus der Region zwischen Zittau und Löbau haben der Jury für den Deutschen Schulpreis vorgeschwärmt, dass der Verbund der freien Schulen unter dem „Schkola“-Dach ein großes Plus an Lebensqualität bieten – und somit auch ein wichtiger Baustein sind, wenn es darum geht, qualifizierte Menschen und gute Firmen Zwischen Mandau und Spreequelle anzusiedeln.

Die Schkola macht Mut in einer Zeit, in der Ideale wie Zivilcourage, Fantasie und Toleranz wieder merkwürdig in Misskredit gebracht werden. Die Bewerbung um den Deutschen Schulpreis ist ein Signal gegen das grassierende rückwärtsgewandte Nörglertum. Nein, früher war nicht alles besser. Im Gegenteil.

