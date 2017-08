Kommentar: Gute Nachrichten fürs Zittauer Gebirge Mario Sefrin über die SZ-Umfrage zu Urlaubsvorlieben

Die SZ-Umfrage unter Einwohnern des Landkreises zu deren Urlaubsverhalten ist natürlich nicht repräsentativ. Es wird genügend Leute geben, die andere Vorlieben haben, als die Umfrageergebnisse besagen. Außerdem wäre es noch schöner, wenn eine große Zahl der Deutschen den Besuch des Zittauer Gebirges anderen Ausflugszielen vorziehen würde.

Links zum Thema Zittauer Gebirge ist beliebtestes Ziel

Und doch sind die Ergebnisse der Umfrage eine gute Nachricht für das Zittauer Gebirge. Schließlich muss dieses, noch dazu in entlegener Ecke, mit vielen anderen Urlaubsregionen in Deutschland und Mitteleuropa um Touristen kämpfen. Da kommt es gerade recht, dass sich viele Deutsche wieder auf die Region vor der Haustür besinnen – samt landschaftlicher Schönheit und vielfältigen Angeboten. So auch in der Oberlausitz, wo das Zittauer Gebirge schon immer ein Ausflugsmagnet war. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich dort viel getan, kamen zur schon vorhandenen reizvollen Natur immer neue Erlebnisangebote und ein frisches Image als Aktivregion hinzu. Sich auf diesem Erfolg auszuruhen, sollte aber niemanden in den Sinn kommen. Denn ein Selbstläufer ist das Zittauer Gebirge auch für Besucher aus der Region nicht. Dafür liegen die ebenfalls schönen Grenzregionen Polens und Tschechiens zu nah.

