Kommentar: Gute Lösung, um Sicherheit zu geben Sabine Ohlenbusch über flexiblen Einsatz von Schülerlotsen

Manchmal gibt es den Fall, der durch das System durchrutscht: Konnten die Grundschüler früher im Bus sitzen bleiben und durchfahren, müssen sie jetzt umsteigen. Und sind plötzlich mitten in der Stadt ohne Aufsicht. Gut, dass es hier freiwilliges Engagement gibt – auch wenn die Schule noch weit entfernt im anderen Ortsteil liegt. Sicherheit bedeutet hier natürlich in erster Linie, Unfälle zu verhindern. Es geht nicht darum, jeglichen Spaß für die Kinder zu unterbinden. Aber dabei darf es eben nicht zu wild zugehen, sonst wird es gefährlich.

Rund 50 000 Schülerlotsen sind in Deutschland laut der Deutschen Verkehrswacht im Einsatz. Die meisten unter ihnen sind selbst noch Schüler: Nur rund ein Viertel ist erwachsen. Die Initiative dazu kann von Eltern, von den älteren Schülern und damit möglichen Schülerlotsen oder auch von der Polizei kommen – am Ende entscheidet der Schulträger, ob und wo Lotsen zum Einsatz kommen. Sie erhalten eine spezielle Ausbildung und eine leuchtende Ausrüstung aus Kelle, Überwurf und Mütze. Für sie kostet dies alles nichts. Wenn sie einen Übergang über eine Straße sichern, wird außerdem ein Verkehrsschild errichtet, um Autofahrer aufmerksam zu machen. Besonders ambitionierte Lotsen können in Wettbewerben zeigen, was sie können.

