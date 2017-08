Kommentar: Gute Ideen sind Gold wert Romy Altmann-Kühr über ungewöhnliche Erfindungen

Ein Klavier, aus dem man Bier zapfen kann? Braucht kein Mensch! Trotzdem ist das Bier-Klavier – oder „KlaBier“ – eine super Erfindung und eine richtig coole Sache. Warum? Weil es Aufmerksamkeit erregt, Neugier weckt. Neugier auf Löbau, auf die Oberlausitz, auf die Klavierbauer aus der Jahnstraße und andere positiv Verrückte, die an ungewöhnlichen Ideen basteln, so lange tüfteln, bis etwas funktioniert. Und davon gibt es hier in der Region eine ganze Menge. Denn so sind sie, die Oberlausitzer: lassen sich nicht unterkriegen und geben nicht auf. Das können ruhig alle wissen, die zum Tag der Sachsen kommen werden. Und auch diejenigen, die nicht kommen, sondern das große Volksfest in der Zeitung, im Fernsehen, im Internet oder anderen Medien verfolgen.

Links zum Thema Wenn der Braumönch in die Tasten haut

Deshalb sind solche Ideen, wie die der Förster-Leute, Gold wert und mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Sie zeigen der Welt, dass hier im Dreiländereck ein Menschenschlag lebt und arbeitet, der kreativ, weltoffen, einfallsreich und zielstrebig ist. Damit wir das allen zeigen können, deswegen freuen wir uns doch auf den Tag der Sachsen in Löbau!

zur Startseite