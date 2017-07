Kommentar: Gute Erfahrungen sind die beste Werbung Romy Altmann-Kühr über Urlauber in der Oberlausitz

Das sind doch mal gute Nachrichten. Schon jetzt verzeichnen die Touristiker ein kleines Plus bei den Besucherzahlen in der Region. Zwar soll man den Tag nicht vor dem Abend loben – abgerechnet wird am Ende der Saison. Der Trend ist dennoch deutlich:

Das ist sicher vielerlei Marketingaktionen zu verdanken, die viele verschiedene Akteure auf die Beine stellen. Neben der Präsentation auf Tourismusmessen oder in Broschüren gibt es viele Aktionen, die dafür Sorgen, dass auch andere Regionen positiv auf die Oberlausitz blicken: der Eibauer Bierzug, diverse Fernsehsendungen, Beiträge in Zeitschriften. Und auch der Tag der Sachsen, der in Löbau bevorsteht, wird zum Bekanntheitsgrad der Oberlausitz beitragen. Es wäre zu wünschen, dass das Großereignis in der Stadt am Berge auch den umliegenden Orten zu neuen Gästerekorden verhilft – und diese dann auch in der Zukunft stetig gehalten werden können.

Denn eines ist klar: Tourismus darf keine Eintagsfliege sein. Da muss es ständig Verbesserungen und Neuerungen geben, damit die Gäste nicht nur einmal den Weg herfinden, sondern auch wiederkommen und die Gegend um Löbau und Zittau weiterempfehlen. Denn positive Erfahrungsberichte sind noch immer die beste Werbung.

