Kommentar: Gute Chancen für Gründer Matthias Klaus über die sinkende Zahl der Selbstständigen

Wer sein eigener Chef sein will, der erlernt ein Handwerk. So hieß es einmal. Ist es damit vorbei? Seit Jahren machen sich immer weniger Handwerker selbstständig, bevorzugen eher eine sozialversicherte Anstellung. Vor allem die Zahl der Ein-Mann-Betriebe nimmt damit ab. Klar, Chef sein, gerade auch sein eigener, macht Arbeit. Papierkram, Umgang mit Behörden, Bürokratie – nicht jedermanns Sache. Zudem ist da noch die Qualifikation. 2004 kam es zu einem regelrechten Boom an Neugründungen. Damals gab es eine Reform im Handwerksrecht. Für 53 Berufe ist seither der Meisterbrief nicht mehr zwingende Voraussetzung, um als Selbstständiger zu arbeiten. Ob ausgerechnet im Kreis Görlitz die guten Arbeitsmarktbedingungen, die günstige Konjunktur Schuld daran sind, dass die Zahl der Selbstständigen sinkt, sei dahingestellt. Fest steht jedenfalls: die Rahmenbedingungen, um sich eine eigene Existenz aufzubauen, sind derzeit relativ gut. Banken bieten beispielsweise Existenzgründerkredite, die Handwerkskammer berät. Wer Chef werden will und es sich zutraut, sollte es tun.

